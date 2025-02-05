Валюты / LVWR
LVWR: LiveWire Group Inc
5.30 USD 0.04 (0.76%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LVWR за сегодня изменился на 0.76%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.04, а максимальная — 5.36.
Следите за динамикой LiveWire Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости LVWR
- Palantir, EchoStar lead market cap stock movers on Monday
- Rapport Therapeutics, Planet Labs, QuantumScape, EchoStar And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - AppLovin (NASDAQ:APP), ASE Technology Holding Co (NYSE:ASX)
- LiveWire Group, Inc. (LVWR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- LiveWire Group appoints Jennifer Hoover as head accounting officer
- Beware Of LiveWire's Rally, The Company Has An Uphill Battle (LVWR)
- LiveWire Group Announces Board Member Resignation
- Livewire group director Garcia sells shares worth $740,421
- Livewire group CFO sells $215,000 in stock
- Livewire group head of product sells $49,000 in stock
- SailPoint Posts Upbeat Earnings, Joins Ouster, Dave & Buster's Entertainment And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Advantage Solutions (NASDAQ:ADV), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- Signet Posts Upbeat Earnings, Joins Ferguson Enterprises, Dollar General And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Credo Technology Group (NASDAQ:CRDO), Algonquin Power (NYSE:AQN)
- CrowdStrike, GameStop To Report Earnings Next Week
- LiveWire stock validates InvestingPro’s undervalued assessment with 80% gain
- Why Box Shares Are Trading Higher By 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Brooge Energy (NASDAQ:BROG), Box (NYSE:BOX)
- Harley-Davidson Boardroom Turmoil: Director Resigns, Demands CEO Jochen Zeitz Step Down Over 'Cultural Depletion' And Brand Decline - Harley-Davidson (NYSE:HOG), LiveWire Gr (NYSE:LVWR)
- LiveWire Group, Inc. (LVWR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
5.04 5.36
Годовой диапазон
0.93 9.04
- Предыдущее закрытие
- 5.26
- Open
- 5.15
- Bid
- 5.30
- Ask
- 5.60
- Low
- 5.04
- High
- 5.36
- Объем
- 401
- Дневное изменение
- 0.76%
- Месячное изменение
- 44.81%
- 6-месячное изменение
- 161.08%
- Годовое изменение
- -14.38%
