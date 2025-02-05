通貨 / LVWR
LVWR: LiveWire Group Inc
5.64 USD 0.26 (4.83%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
LVWRの今日の為替レートは、4.83%変化しました。日中、通貨は1あたり5.26の安値と5.64の高値で取引されました。
LiveWire Group Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
5.26 5.64
1年のレンジ
0.93 9.04
- 以前の終値
- 5.38
- 始値
- 5.26
- 買値
- 5.64
- 買値
- 5.94
- 安値
- 5.26
- 高値
- 5.64
- 出来高
- 388
- 1日の変化
- 4.83%
- 1ヶ月の変化
- 54.10%
- 6ヶ月の変化
- 177.83%
- 1年の変化
- -8.89%
