CotizacionesSecciones
Divisas / KMI
Volver a Acciones

KMI: Kinder Morgan Inc

27.57 USD 0.37 (1.36%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de KMI de hoy ha cambiado un 1.36%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 27.27, mientras que el máximo ha alcanzado 27.66.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Kinder Morgan Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KMI News

Rango diario
27.27 27.66
Rango anual
22.01 31.48
Cierres anteriores
27.20
Open
27.27
Bid
27.57
Ask
27.87
Low
27.27
High
27.66
Volumen
10.539 K
Cambio diario
1.36%
Cambio mensual
3.10%
Cambio a 6 meses
-2.82%
Cambio anual
24.92%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B