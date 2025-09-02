Валюты / KMI
KMI: Kinder Morgan Inc
27.20 USD 0.17 (0.62%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KMI за сегодня изменился на -0.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.07, а максимальная — 27.40.
Следите за динамикой Kinder Morgan Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
27.07 27.40
Годовой диапазон
22.01 31.48
- Предыдущее закрытие
- 27.37
- Open
- 27.39
- Bid
- 27.20
- Ask
- 27.50
- Low
- 27.07
- High
- 27.40
- Объем
- 11.958 K
- Дневное изменение
- -0.62%
- Месячное изменение
- 1.72%
- 6-месячное изменение
- -4.12%
- Годовое изменение
- 23.24%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.