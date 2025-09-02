КотировкиРазделы
Валюты / KMI
Назад в Рынок акций США

KMI: Kinder Morgan Inc

27.20 USD 0.17 (0.62%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс KMI за сегодня изменился на -0.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.07, а максимальная — 27.40.

Следите за динамикой Kinder Morgan Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости KMI

Дневной диапазон
27.07 27.40
Годовой диапазон
22.01 31.48
Предыдущее закрытие
27.37
Open
27.39
Bid
27.20
Ask
27.50
Low
27.07
High
27.40
Объем
11.958 K
Дневное изменение
-0.62%
Месячное изменение
1.72%
6-месячное изменение
-4.12%
Годовое изменение
23.24%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.