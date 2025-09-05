Devises / KMI
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
KMI: Kinder Morgan Inc
27.43 USD 0.24 (0.87%)
Secteur: Énergie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de KMI a changé de -0.87% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 27.28 et à un maximum de 27.71.
Suivez la dynamique Kinder Morgan Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KMI Nouvelles
- BMO optimiste sur les actions américaines de midstream gazier face à la demande d’électricité
- BMO bullish on US gas midstream stocks on power demand
- Enbridge's Long-Term Take-Or-Pay Contracts: What Investors Should Know
- BMO Capital initie la couverture de Kinder Morgan avec une recommandation Surperformance
- BMO Capital initiates Kinder Morgan stock with Outperform rating
- Enterprise Products: An Inflation-Protected Bargain for Income Seekers?
- Eureka! My Favorite Picks To Benefit From Massive AI Disruption
- Kinder Morgan (KMI) Ascends While Market Falls: Some Facts to Note
- ENB's 3-Decade of Consecutive Dividend Hike: Will the Trend Continue?
- Kinder Morgan VP Grahmann sells $658,908 in stock
- Targa Resources: The Growth Story Isn't Over (NYSE:TRGP)
- UBS réitère sa recommandation d’achat sur l’action Kinder Morgan avec un objectif de 38$
- UBS reiterates buy rating on Kinder Morgan stock with $38 price target
- Enterprise Products' $6B Capital Projects Secure Incremental Cash Flows
- Company News for Sep 11, 2025
- Sizing Up The Next Wave Of U.S. LNG Export Projects
- Kinder Morgan (KMI) Laps the Stock Market: Here's Why
- Is Trending Stock Kinder Morgan, Inc. (KMI) a Buy Now?
- The 2 Income Engines I Would Trust To Fund Retirement
- Kinder Morgan V.P. Schlosser sells $166,482 in shares
- VDE: Understanding The Structure And Suitability Of This Energy ETF (NYSEARCA:VDE)
- The Williams Companies: Positioned For Growth From Natural Gas Demand (NYSE:WMB)
- Can EPD's $6B Project Pipeline Drive Stronger Margins Ahead?
- 3 Oil Pipeline Stocks With Strong Potential From a Thriving Industry
Range quotidien
27.28 27.71
Range Annuel
22.01 31.48
- Clôture Précédente
- 27.67
- Ouverture
- 27.63
- Bid
- 27.43
- Ask
- 27.73
- Plus Bas
- 27.28
- Plus Haut
- 27.71
- Volume
- 9.102 K
- Changement quotidien
- -0.87%
- Changement Mensuel
- 2.58%
- Changement à 6 Mois
- -3.31%
- Changement Annuel
- 24.29%
20 septembre, samedi