KMI: Kinder Morgan Inc

27.67 USD 0.10 (0.36%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von KMI hat sich für heute um 0.36% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 27.49 bis zu einem Hoch von 27.87 gehandelt.

Tagesspanne
27.49 27.87
Jahresspanne
22.01 31.48
Vorheriger Schlusskurs
27.57
Eröffnung
27.53
Bid
27.67
Ask
27.97
Tief
27.49
Hoch
27.87
Volumen
11.179 K
Tagesänderung
0.36%
Monatsänderung
3.48%
6-Monatsänderung
-2.47%
Jahresänderung
25.37%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K