KMI: Kinder Morgan Inc
27.67 USD 0.10 (0.36%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KMI hat sich für heute um 0.36% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 27.49 bis zu einem Hoch von 27.87 gehandelt.
Verfolgen Sie die Kinder Morgan Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
27.49 27.87
Jahresspanne
22.01 31.48
- Vorheriger Schlusskurs
- 27.57
- Eröffnung
- 27.53
- Bid
- 27.67
- Ask
- 27.97
- Tief
- 27.49
- Hoch
- 27.87
- Volumen
- 11.179 K
- Tagesänderung
- 0.36%
- Monatsänderung
- 3.48%
- 6-Monatsänderung
- -2.47%
- Jahresänderung
- 25.37%
