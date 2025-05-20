Divisas / JRSH
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
JRSH: Jerash Holdings (US) Inc
3.43 USD 0.08 (2.28%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de JRSH de hoy ha cambiado un -2.28%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.35, mientras que el máximo ha alcanzado 3.52.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Jerash Holdings (US) Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JRSH News
- Jerash Holdings stock price target reiterated at $4 by DA Davidson
- Jerash Holdings (US), Inc. (JRSH) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Jerash earnings missed by $0.06, revenue fell short of estimates
- Jerash Holdings announces quarterly dividend of $0.05 per share
- Benchmark maintains Jerash stock rating as Middle East tensions impact
- DA Davidson reiterates buy rating on Jerash Holdings stock amid supply shifts
- Jerash earnings beat by $0.05, revenue fell short of estimates
- Jerash Holdings (US), Inc. (JRSH) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Jerash Holdings Q4 2025 sees improved margins, stock dips
- # Jerash secures major order for 3 million pairs of girls’ shorts
- Jerash Holdings to Report Financial Results for Fiscal 2025 Fourth Quarter and Full Year on Monday, June 23, 2025
- Jerash Holdings (US), Inc. Declares Quarterly Dividend
Rango diario
3.35 3.52
Rango anual
2.81 4.14
- Cierres anteriores
- 3.51
- Open
- 3.51
- Bid
- 3.43
- Ask
- 3.73
- Low
- 3.35
- High
- 3.52
- Volumen
- 109
- Cambio diario
- -2.28%
- Cambio mensual
- 0.29%
- Cambio a 6 meses
- 2.39%
- Cambio anual
- 12.83%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B