通貨 / JRSH
JRSH: Jerash Holdings (US) Inc
3.43 USD 0.00 (0.00%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
JRSHの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり3.41の安値と3.47の高値で取引されました。
Jerash Holdings (US) Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JRSH News
- Jerash Holdings stock price target reiterated at $4 by DA Davidson
- Jerash Holdings (US), Inc. (JRSH) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Jerash earnings missed by $0.06, revenue fell short of estimates
- Jerash Holdings announces quarterly dividend of $0.05 per share
- Benchmark maintains Jerash stock rating as Middle East tensions impact
- DA Davidson reiterates buy rating on Jerash Holdings stock amid supply shifts
- Jerash earnings beat by $0.05, revenue fell short of estimates
- Jerash Holdings (US), Inc. (JRSH) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Jerash Holdings Q4 2025 sees improved margins, stock dips
- # Jerash secures major order for 3 million pairs of girls’ shorts
- Jerash Holdings to Report Financial Results for Fiscal 2025 Fourth Quarter and Full Year on Monday, June 23, 2025
- Jerash Holdings (US), Inc. Declares Quarterly Dividend
1日のレンジ
3.41 3.47
1年のレンジ
2.81 4.14
- 以前の終値
- 3.43
- 始値
- 3.47
- 買値
- 3.43
- 買値
- 3.73
- 安値
- 3.41
- 高値
- 3.47
- 出来高
- 52
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- 0.29%
- 6ヶ月の変化
- 2.39%
- 1年の変化
- 12.83%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K