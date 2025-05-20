Валюты / JRSH
JRSH: Jerash Holdings (US) Inc
3.51 USD 0.04 (1.15%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс JRSH за сегодня изменился на 1.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.47, а максимальная — 3.52.
Следите за динамикой Jerash Holdings (US) Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости JRSH
- Jerash Holdings stock price target reiterated at $4 by DA Davidson
- Jerash Holdings (US), Inc. (JRSH) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Jerash earnings missed by $0.06, revenue fell short of estimates
- Jerash Holdings announces quarterly dividend of $0.05 per share
- Benchmark maintains Jerash stock rating as Middle East tensions impact
- DA Davidson reiterates buy rating on Jerash Holdings stock amid supply shifts
- Jerash earnings beat by $0.05, revenue fell short of estimates
- Jerash Holdings (US), Inc. (JRSH) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Jerash Holdings Q4 2025 sees improved margins, stock dips
- # Jerash secures major order for 3 million pairs of girls’ shorts
- Jerash Holdings to Report Financial Results for Fiscal 2025 Fourth Quarter and Full Year on Monday, June 23, 2025
- Jerash Holdings (US), Inc. Declares Quarterly Dividend
Дневной диапазон
3.47 3.52
Годовой диапазон
2.81 4.14
- Предыдущее закрытие
- 3.47
- Open
- 3.47
- Bid
- 3.51
- Ask
- 3.81
- Low
- 3.47
- High
- 3.52
- Объем
- 12
- Дневное изменение
- 1.15%
- Месячное изменение
- 2.63%
- 6-месячное изменение
- 4.78%
- Годовое изменение
- 15.46%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.