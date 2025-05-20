통화 / JRSH
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
JRSH: Jerash Holdings (US) Inc
3.35 USD 0.08 (2.33%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
JRSH 환율이 오늘 -2.33%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.20이고 고가는 3.48이었습니다.
Jerash Holdings (US) Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JRSH News
- Jerash Holdings stock price target reiterated at $4 by DA Davidson
- Jerash Holdings (US), Inc. (JRSH) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Jerash earnings missed by $0.06, revenue fell short of estimates
- Jerash Holdings announces quarterly dividend of $0.05 per share
- Benchmark maintains Jerash stock rating as Middle East tensions impact
- DA Davidson reiterates buy rating on Jerash Holdings stock amid supply shifts
- Jerash earnings beat by $0.05, revenue fell short of estimates
- Jerash Holdings (US), Inc. (JRSH) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Jerash Holdings Q4 2025 sees improved margins, stock dips
- # Jerash secures major order for 3 million pairs of girls’ shorts
- Jerash Holdings to Report Financial Results for Fiscal 2025 Fourth Quarter and Full Year on Monday, June 23, 2025
- Jerash Holdings (US), Inc. Declares Quarterly Dividend
일일 변동 비율
3.20 3.48
년간 변동
2.81 4.14
- 이전 종가
- 3.43
- 시가
- 3.48
- Bid
- 3.35
- Ask
- 3.65
- 저가
- 3.20
- 고가
- 3.48
- 볼륨
- 417
- 일일 변동
- -2.33%
- 월 변동
- -2.05%
- 6개월 변동
- 0.00%
- 년간 변동율
- 10.20%
20 9월, 토요일