Devises / JRSH
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
JRSH: Jerash Holdings (US) Inc
3.35 USD 0.08 (2.33%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de JRSH a changé de -2.33% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 3.20 et à un maximum de 3.48.
Suivez la dynamique Jerash Holdings (US) Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JRSH Nouvelles
- Jerash Holdings stock price target reiterated at $4 by DA Davidson
- Jerash Holdings (US), Inc. (JRSH) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Jerash earnings missed by $0.06, revenue fell short of estimates
- Jerash Holdings announces quarterly dividend of $0.05 per share
- Benchmark maintains Jerash stock rating as Middle East tensions impact
- DA Davidson reiterates buy rating on Jerash Holdings stock amid supply shifts
- Jerash earnings beat by $0.05, revenue fell short of estimates
- Jerash Holdings (US), Inc. (JRSH) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Jerash Holdings Q4 2025 sees improved margins, stock dips
- # Jerash secures major order for 3 million pairs of girls’ shorts
- Jerash Holdings to Report Financial Results for Fiscal 2025 Fourth Quarter and Full Year on Monday, June 23, 2025
- Jerash Holdings (US), Inc. Declares Quarterly Dividend
Range quotidien
3.20 3.48
Range Annuel
2.81 4.14
- Clôture Précédente
- 3.43
- Ouverture
- 3.48
- Bid
- 3.35
- Ask
- 3.65
- Plus Bas
- 3.20
- Plus Haut
- 3.48
- Volume
- 417
- Changement quotidien
- -2.33%
- Changement Mensuel
- -2.05%
- Changement à 6 Mois
- 0.00%
- Changement Annuel
- 10.20%
20 septembre, samedi