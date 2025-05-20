Währungen / JRSH
JRSH: Jerash Holdings (US) Inc
3.36 USD 0.07 (2.04%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von JRSH hat sich für heute um -2.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.30 bis zu einem Hoch von 3.48 gehandelt.
Verfolgen Sie die Jerash Holdings (US) Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
3.30 3.48
Jahresspanne
2.81 4.14
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.43
- Eröffnung
- 3.48
- Bid
- 3.36
- Ask
- 3.66
- Tief
- 3.30
- Hoch
- 3.48
- Volumen
- 231
- Tagesänderung
- -2.04%
- Monatsänderung
- -1.75%
- 6-Monatsänderung
- 0.30%
- Jahresänderung
- 10.53%
