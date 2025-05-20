Valute / JRSH
JRSH: Jerash Holdings (US) Inc
3.35 USD 0.08 (2.33%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio JRSH ha avuto una variazione del -2.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.20 e ad un massimo di 3.48.
Segui le dinamiche di Jerash Holdings (US) Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
3.20 3.48
Intervallo Annuale
2.81 4.14
- Chiusura Precedente
- 3.43
- Apertura
- 3.48
- Bid
- 3.35
- Ask
- 3.65
- Minimo
- 3.20
- Massimo
- 3.48
- Volume
- 417
- Variazione giornaliera
- -2.33%
- Variazione Mensile
- -2.05%
- Variazione Semestrale
- 0.00%
- Variazione Annuale
- 10.20%
21 settembre, domenica