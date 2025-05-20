QuotazioniSezioni
JRSH: Jerash Holdings (US) Inc

3.35 USD 0.08 (2.33%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio JRSH ha avuto una variazione del -2.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.20 e ad un massimo di 3.48.

Segui le dinamiche di Jerash Holdings (US) Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
3.20 3.48
Intervallo Annuale
2.81 4.14
Chiusura Precedente
3.43
Apertura
3.48
Bid
3.35
Ask
3.65
Minimo
3.20
Massimo
3.48
Volume
417
Variazione giornaliera
-2.33%
Variazione Mensile
-2.05%
Variazione Semestrale
0.00%
Variazione Annuale
10.20%
