FE: FirstEnergy Corp
43.43 USD 0.35 (0.81%)
Sector: Servicios Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FE de hoy ha cambiado un 0.81%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 43.21, mientras que el máximo ha alcanzado 43.59.
Siga la dinámica de la pareja de divisas FirstEnergy Corp. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
FE News
- PPL Gains 10.9% in a Year: How Should You Play the Stock?
- FirstEnergy (FE) Up 2% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- This Okta Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday - Alaska Air Gr (NYSE:ALK), FirstEnergy (NYSE:FE)
- Barclays upgrades FirstEnergy stock to Overweight on undervalued growth plan
- PPL vs. FirstEnergy: Which Utility Stock Powers Up Stronger Returns?
- Columbia Flexible Capital Income Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:CFIAX)
- Eversource Benefits From Grid Upgrades & Clean Energy Expansion
- Will PPL's Infrastructure Upgrades Boost Its Reliability & Earnings?
- FirstEnergy stock price target raised to $45 from $43 at Jefferies
- FirstEnergy stock price target raised to $45 from $43 at Mizuho
- Dominion Beats on Q2 Earnings & Revenues, Adds Customers
- Exelon's Q2 Earnings Surpass Estimates, Sales Lag, Delivery Volume Up
- FirstEnergy Q2 2025 slides: core EPS up 19% YTD, reaffirms guidance
- FirstEnergy Q2 Earnings Surpass Estimates, Revenues Increase Y/Y
- Compared to Estimates, FirstEnergy (FE) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- FirstEnergy (FE) Tops Q2 Earnings Estimates
- Morning Bid: Get set for 3-day obstacle course
- Analysts Estimate Southern Co. (SO) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- FirstEnergy declares quarterly dividend of $0.445 per share
- NextEra Energy's Q2 Earnings Surpass, Revenues Lag Estimates
- Analysts Estimate FirstEnergy (FE) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- FirstEnergy to Release Q2 Earnings: What's in Store for the Stock?
- FirstEnergy appoints Christopher Lopez as VP of labor relations
- FirstEnergy stock price target raised to $43 from $42 at Jefferies
Rango diario
43.21 43.59
Rango anual
37.58 44.58
- Cierres anteriores
- 43.08
- Open
- 43.24
- Bid
- 43.43
- Ask
- 43.73
- Low
- 43.21
- High
- 43.59
- Volumen
- 3.753 K
- Cambio diario
- 0.81%
- Cambio mensual
- -0.11%
- Cambio a 6 meses
- 7.58%
- Cambio anual
- -2.12%
