Devises / FE
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
FE: FirstEnergy Corp
43.22 USD 0.21 (0.48%)
Secteur: Utilitaires Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de FE a changé de -0.48% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 43.12 et à un maximum de 43.53.
Suivez la dynamique FirstEnergy Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FE Nouvelles
- VPU ETF: Utilities Dashboard For September (NYSEARCA:VPU)
- PPL Gains 10.9% in a Year: How Should You Play the Stock?
- FirstEnergy (FE) Up 2% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- This Okta Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday - Alaska Air Gr (NYSE:ALK), FirstEnergy (NYSE:FE)
- Barclays upgrades FirstEnergy stock to Overweight on undervalued growth plan
- PPL vs. FirstEnergy: Which Utility Stock Powers Up Stronger Returns?
- Columbia Flexible Capital Income Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:CFIAX)
- Eversource Benefits From Grid Upgrades & Clean Energy Expansion
- Will PPL's Infrastructure Upgrades Boost Its Reliability & Earnings?
- FirstEnergy stock price target raised to $45 from $43 at Jefferies
- FirstEnergy stock price target raised to $45 from $43 at Mizuho
- Dominion Beats on Q2 Earnings & Revenues, Adds Customers
- Exelon's Q2 Earnings Surpass Estimates, Sales Lag, Delivery Volume Up
- FirstEnergy Q2 2025 slides: core EPS up 19% YTD, reaffirms guidance
- FirstEnergy Q2 Earnings Surpass Estimates, Revenues Increase Y/Y
- Compared to Estimates, FirstEnergy (FE) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- FirstEnergy (FE) Tops Q2 Earnings Estimates
- Morning Bid: Get set for 3-day obstacle course
- Analysts Estimate Southern Co. (SO) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- FirstEnergy declares quarterly dividend of $0.445 per share
- NextEra Energy's Q2 Earnings Surpass, Revenues Lag Estimates
- Analysts Estimate FirstEnergy (FE) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- FirstEnergy to Release Q2 Earnings: What's in Store for the Stock?
- FirstEnergy appoints Christopher Lopez as VP of labor relations
Range quotidien
43.12 43.53
Range Annuel
37.58 44.58
- Clôture Précédente
- 43.43
- Ouverture
- 43.44
- Bid
- 43.22
- Ask
- 43.52
- Plus Bas
- 43.12
- Plus Haut
- 43.53
- Volume
- 4.429 K
- Changement quotidien
- -0.48%
- Changement Mensuel
- -0.60%
- Changement à 6 Mois
- 7.06%
- Changement Annuel
- -2.59%
20 septembre, samedi