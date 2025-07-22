Dövizler / FE
FE: FirstEnergy Corp
43.22 USD 0.21 (0.48%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FE fiyatı bugün -0.48% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 43.12 ve Yüksek fiyatı olarak 43.53 aralığında işlem gördü.
FirstEnergy Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
FE haberleri
- VPU ETF: Utilities Dashboard For September (NYSEARCA:VPU)
- PPL Gains 10.9% in a Year: How Should You Play the Stock?
- FirstEnergy (FE) Up 2% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- This Okta Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday - Alaska Air Gr (NYSE:ALK), FirstEnergy (NYSE:FE)
- Barclays upgrades FirstEnergy stock to Overweight on undervalued growth plan
- PPL vs. FirstEnergy: Which Utility Stock Powers Up Stronger Returns?
- Columbia Flexible Capital Income Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:CFIAX)
- Eversource Benefits From Grid Upgrades & Clean Energy Expansion
- Will PPL's Infrastructure Upgrades Boost Its Reliability & Earnings?
- FirstEnergy stock price target raised to $45 from $43 at Jefferies
- FirstEnergy stock price target raised to $45 from $43 at Mizuho
- Dominion Beats on Q2 Earnings & Revenues, Adds Customers
- Exelon's Q2 Earnings Surpass Estimates, Sales Lag, Delivery Volume Up
- FirstEnergy Q2 2025 slides: core EPS up 19% YTD, reaffirms guidance
- FirstEnergy Q2 Earnings Surpass Estimates, Revenues Increase Y/Y
- Compared to Estimates, FirstEnergy (FE) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- FirstEnergy (FE) Tops Q2 Earnings Estimates
- Morning Bid: Get set for 3-day obstacle course
- Analysts Estimate Southern Co. (SO) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- FirstEnergy declares quarterly dividend of $0.445 per share
- NextEra Energy's Q2 Earnings Surpass, Revenues Lag Estimates
- Analysts Estimate FirstEnergy (FE) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- FirstEnergy to Release Q2 Earnings: What's in Store for the Stock?
- FirstEnergy appoints Christopher Lopez as VP of labor relations
Günlük aralık
43.12 43.53
Yıllık aralık
37.58 44.58
- Önceki kapanış
- 43.43
- Açılış
- 43.44
- Satış
- 43.22
- Alış
- 43.52
- Düşük
- 43.12
- Yüksek
- 43.53
- Hacim
- 4.429 K
- Günlük değişim
- -0.48%
- Aylık değişim
- -0.60%
- 6 aylık değişim
- 7.06%
- Yıllık değişim
- -2.59%
