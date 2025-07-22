통화 / FE
FE: FirstEnergy Corp
43.22 USD 0.21 (0.48%)
부문: 유틸리티 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FE 환율이 오늘 -0.48%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 43.12이고 고가는 43.53이었습니다.
FirstEnergy Corp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
FE News
- VPU ETF: Utilities Dashboard For September (NYSEARCA:VPU)
- PPL Gains 10.9% in a Year: How Should You Play the Stock?
- FirstEnergy (FE) Up 2% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- This Okta Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday - Alaska Air Gr (NYSE:ALK), FirstEnergy (NYSE:FE)
- Barclays upgrades FirstEnergy stock to Overweight on undervalued growth plan
- PPL vs. FirstEnergy: Which Utility Stock Powers Up Stronger Returns?
- Columbia Flexible Capital Income Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:CFIAX)
- Eversource Benefits From Grid Upgrades & Clean Energy Expansion
- Will PPL's Infrastructure Upgrades Boost Its Reliability & Earnings?
- FirstEnergy stock price target raised to $45 from $43 at Jefferies
- FirstEnergy stock price target raised to $45 from $43 at Mizuho
- Dominion Beats on Q2 Earnings & Revenues, Adds Customers
- Exelon's Q2 Earnings Surpass Estimates, Sales Lag, Delivery Volume Up
- FirstEnergy Q2 2025 slides: core EPS up 19% YTD, reaffirms guidance
- FirstEnergy Q2 Earnings Surpass Estimates, Revenues Increase Y/Y
- Compared to Estimates, FirstEnergy (FE) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- FirstEnergy (FE) Tops Q2 Earnings Estimates
- Morning Bid: Get set for 3-day obstacle course
- Analysts Estimate Southern Co. (SO) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- FirstEnergy declares quarterly dividend of $0.445 per share
- NextEra Energy's Q2 Earnings Surpass, Revenues Lag Estimates
- Analysts Estimate FirstEnergy (FE) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- FirstEnergy to Release Q2 Earnings: What's in Store for the Stock?
- FirstEnergy appoints Christopher Lopez as VP of labor relations
일일 변동 비율
43.12 43.53
년간 변동
37.58 44.58
- 이전 종가
- 43.43
- 시가
- 43.44
- Bid
- 43.22
- Ask
- 43.52
- 저가
- 43.12
- 고가
- 43.53
- 볼륨
- 4.429 K
- 일일 변동
- -0.48%
- 월 변동
- -0.60%
- 6개월 변동
- 7.06%
- 년간 변동율
- -2.59%
