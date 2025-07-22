Währungen / FE
FE: FirstEnergy Corp
43.43 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FE hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 43.05 bis zu einem Hoch von 43.66 gehandelt.
Verfolgen Sie die FirstEnergy Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
43.05 43.66
Jahresspanne
37.58 44.58
- Vorheriger Schlusskurs
- 43.43
- Eröffnung
- 43.25
- Bid
- 43.43
- Ask
- 43.73
- Tief
- 43.05
- Hoch
- 43.66
- Volumen
- 2.790 K
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- -0.11%
- 6-Monatsänderung
- 7.58%
- Jahresänderung
- -2.12%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K