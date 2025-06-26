Divisas / EWTX
EWTX: Edgewise Therapeutics Inc
13.89 USD 0.17 (1.21%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de EWTX de hoy ha cambiado un -1.21%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 13.85, mientras que el máximo ha alcanzado 14.42.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Edgewise Therapeutics Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
13.85 14.42
Rango anual
10.60 38.13
- Cierres anteriores
- 14.06
- Open
- 14.15
- Bid
- 13.89
- Ask
- 14.19
- Low
- 13.85
- High
- 14.42
- Volumen
- 1.718 K
- Cambio diario
- -1.21%
- Cambio mensual
- -4.21%
- Cambio a 6 meses
- -36.86%
- Cambio anual
- -48.44%
