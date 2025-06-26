КотировкиРазделы
Валюты / EWTX
Назад в Рынок акций США

EWTX: Edgewise Therapeutics Inc

14.06 USD 0.36 (2.63%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EWTX за сегодня изменился на 2.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.89, а максимальная — 14.21.

Следите за динамикой Edgewise Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости EWTX

Дневной диапазон
13.89 14.21
Годовой диапазон
10.60 38.13
Предыдущее закрытие
13.70
Open
14.00
Bid
14.06
Ask
14.36
Low
13.89
High
14.21
Объем
2.023 K
Дневное изменение
2.63%
Месячное изменение
-3.03%
6-месячное изменение
-36.09%
Годовое изменение
-47.81%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.