Валюты / EWTX
EWTX: Edgewise Therapeutics Inc
14.06 USD 0.36 (2.63%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EWTX за сегодня изменился на 2.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.89, а максимальная — 14.21.
Следите за динамикой Edgewise Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости EWTX
Дневной диапазон
13.89 14.21
Годовой диапазон
10.60 38.13
- Предыдущее закрытие
- 13.70
- Open
- 14.00
- Bid
- 14.06
- Ask
- 14.36
- Low
- 13.89
- High
- 14.21
- Объем
- 2.023 K
- Дневное изменение
- 2.63%
- Месячное изменение
- -3.03%
- 6-месячное изменение
- -36.09%
- Годовое изменение
- -47.81%
