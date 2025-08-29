Divisas / ESTC
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
ESTC: Elastic N.V
87.12 USD 0.60 (0.69%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ESTC de hoy ha cambiado un 0.69%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 86.02, mientras que el máximo ha alcanzado 88.40.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Elastic N.V. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ESTC News
- Elastic: Path To Re-Rating Getting Clearer (ESTC)
- Elastic: Rebound Isn't As Strong As It Appears (NYSE:ESTC)
- Elastic N.V. (ESTC) Presents at Piper Sandler 4th Annual Growth Frontiers Conference
- Fed Rate Cuts Are Coming – And May Ignite the AI Economy
- Elastic en la Conferencia de Piper Sandler: Perspectivas de crecimiento estratégico
- Elastic en conferencia de Piper Sandler: Perspectivas estratégicas de crecimiento
- Elastic at Piper Sandler Conference: Strategic Growth Insights
- Elastic N.V. (ESTC) Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 2025 Transcript
- Elastic at Goldman Sachs Conference: AI and Growth Vision
- Tracking Chase Coleman's Tiger Global Portfolio—Q2 2025 Update
- Elastic N.V. (ESTC) Presents at Citi's 2025 Global Technology, Media and Telecommunication
- Wall Street Analysts Think Elastic (ESTC) Could Surge 40.83%: Read This Before Placing a Bet
- Elastic: Set The Bar Low And Surpass It Cleanly (NYSE:ESTC)
- Oracle Stock Slides In Choppy Market For AI Stocks. What To Watch Next.
- Elastic stock price target raised to $125 from $95 at UBS on strong Q1
- Elastic Analysts Raise Their Forecasts After Upbeat Q1 Results - Elastic (NYSE:ESTC)
- Elastic stock price target raised to $119 from $100 at Oppenheimer
- Elastic stock price target raised to $105 from $85 at TD Cowen
- RBC Capital raises Elastic stock price target to $125 on cloud acceleration
- Stock Market Today: Dow Retreats As Nvidia Weighs Heavily; Marvell Flashes This Warning (Live Coverage)
- Stifel raises Elastic NV stock price target to $134 on strong earnings
- Elastic stock price target raised to $122 from $107 at Guggenheim
- Elastic stock rating reiterated at Neutral by Cantor Fitzgerald
- Elastic stock beats F1Q expectations as KeyBanc maintains Sector Weight
Rango diario
86.02 88.40
Rango anual
70.14 118.84
- Cierres anteriores
- 86.52
- Open
- 87.12
- Bid
- 87.12
- Ask
- 87.42
- Low
- 86.02
- High
- 88.40
- Volumen
- 2.741 K
- Cambio diario
- 0.69%
- Cambio mensual
- 4.57%
- Cambio a 6 meses
- -2.65%
- Cambio anual
- 13.48%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B