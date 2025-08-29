Валюты / ESTC
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ESTC: Elastic N.V
86.52 USD 1.73 (1.96%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ESTC за сегодня изменился на -1.96%. При этом минимальная цена на торгах достигала 85.70, а максимальная — 88.14.
Следите за динамикой Elastic N.V. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ESTC
- Elastic: Path To Re-Rating Getting Clearer (ESTC)
- Elastic: Rebound Isn't As Strong As It Appears (NYSE:ESTC)
- Elastic N.V. (ESTC) Presents at Piper Sandler 4th Annual Growth Frontiers Conference
- Fed Rate Cuts Are Coming – And May Ignite the AI Economy
- Elastic at Piper Sandler Conference: Strategic Growth Insights
- Elastic N.V. (ESTC) Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 2025 Transcript
- Elastic at Goldman Sachs Conference: AI and Growth Vision
- Tracking Chase Coleman's Tiger Global Portfolio—Q2 2025 Update
- Elastic N.V. (ESTC) Presents at Citi's 2025 Global Technology, Media and Telecommunication
- Wall Street Analysts Think Elastic (ESTC) Could Surge 40.83%: Read This Before Placing a Bet
- Elastic: Set The Bar Low And Surpass It Cleanly (NYSE:ESTC)
- Oracle Stock Slides In Choppy Market For AI Stocks. What To Watch Next.
- Elastic stock price target raised to $125 from $95 at UBS on strong Q1
- Elastic Analysts Raise Their Forecasts After Upbeat Q1 Results - Elastic (NYSE:ESTC)
- Elastic stock price target raised to $119 from $100 at Oppenheimer
- Elastic stock price target raised to $105 from $85 at TD Cowen
- RBC Capital raises Elastic stock price target to $125 on cloud acceleration
- Stock Market Today: Dow Retreats As Nvidia Weighs Heavily; Marvell Flashes This Warning (Live Coverage)
- Stifel raises Elastic NV stock price target to $134 on strong earnings
- Elastic stock price target raised to $122 from $107 at Guggenheim
- Elastic stock rating reiterated at Neutral by Cantor Fitzgerald
- Elastic stock beats F1Q expectations as KeyBanc maintains Sector Weight
- Scotiabank raises Elastic stock price target to $121 on strong quarter
- Canaccord Genuity raises Elastic NV stock price target to $120 on growth outlook
Дневной диапазон
85.70 88.14
Годовой диапазон
70.14 118.84
- Предыдущее закрытие
- 88.25
- Open
- 88.14
- Bid
- 86.52
- Ask
- 86.82
- Low
- 85.70
- High
- 88.14
- Объем
- 1.795 K
- Дневное изменение
- -1.96%
- Месячное изменение
- 3.85%
- 6-месячное изменение
- -3.32%
- Годовое изменение
- 12.70%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.