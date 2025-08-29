Devises / ESTC
ESTC: Elastic N.V
89.15 USD 0.48 (0.54%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ESTC a changé de -0.54% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 87.29 et à un maximum de 90.49.
Suivez la dynamique Elastic N.V. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
87.29 90.49
Range Annuel
70.14 118.84
- Clôture Précédente
- 89.63
- Ouverture
- 90.06
- Bid
- 89.15
- Ask
- 89.45
- Plus Bas
- 87.29
- Plus Haut
- 90.49
- Volume
- 3.083 K
- Changement quotidien
- -0.54%
- Changement Mensuel
- 7.01%
- Changement à 6 Mois
- -0.38%
- Changement Annuel
- 16.13%
20 septembre, samedi