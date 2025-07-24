Divisas / EGO
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
EGO: Eldorado Gold Corporation
27.01 USD 0.24 (0.88%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de EGO de hoy ha cambiado un -0.88%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 26.77, mientras que el máximo ha alcanzado 27.61.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Eldorado Gold Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EGO News
- Trio In The Hot Medical Sector Is Led By This Retail Health Products Leader. Check Out IBD 50, Stock Spotlight Premium Lists.
- Nvidia Leads 13 Stocks, Including 2 That Hit Record Highs, Onto Best Stock Lists. Check Out The IBD 50, Sector Leaders Watchlist And More
- AI Plays Palantir, NVent Lead 9 Additions To IBD Best Stock Lists. Looking For Top Performers To Buy And Watch? Check These Watchlists.
- Palantir Leads 9 Newcomers Onto IBD Best Stock Lists. Build Your Watchlist Of Top Performers With The IBD 50, Big Cap 20 And More.
- Eldorado Gold stock hits 52-week high at 26.62 USD
- DISV: Benchmark-Beating International ETF
- Eldorado Gold stock hits 52-week high at 25.17 USD
- GE Aerospace Leads Squadron Of 9 Top Performers Onto IBD Best Stock Lists: See Other New Names On IBD 50, Stock Spotlight And More
- Eldorado Gold stock hits 52-week high at 23.58 USD
- BTG Q2 Production Beats Expectations: Can It Keep the Momentum?
- Netflix Rises Onto IBD Best Stock Lists, Along With 8 Other Growth Stocks. Who Else Is On The IBD 50, Big Cap 20, Other Premium Watchlists?
- Eldorado Gold: Q2 Performance Driven By Record Prices, Skouries Development On Track
- Palantir Among AI Stocks Rising Onto Best Stocks Lists: It was Among New Names Added To The IBD 50, Big Cap 20, Other Watchlists
- Eldorado Gold appoints Christian Milau as president
- B2Gold Gains 31% in 3 Months: Here's How to Play the Stock
- Eldorado Gold Corporation (EGO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Eldorado Gold Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:EGO)
- Eldorado Gold Q2 2025 slides: Revenue surges to $452M as Skouries advances
- Eldorado Gold stock hits 52-week high at 21.82 USD
- Eldorado Gold Stock Gets RS Rating Lift
- Got Gold? 5 Hot Gold Mining Stocks
- Eldorado Gold Set to Report Q2 Earnings: Buy, Sell or Hold the Stock?
- EGO or AGI: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- ARMN vs. EGO: Which Gold Mining Stock is the Better Pick Now?
Rango diario
26.77 27.61
Rango anual
13.29 28.64
- Cierres anteriores
- 27.25
- Open
- 26.78
- Bid
- 27.01
- Ask
- 27.31
- Low
- 26.77
- High
- 27.61
- Volumen
- 3.307 K
- Cambio diario
- -0.88%
- Cambio mensual
- 7.06%
- Cambio a 6 meses
- 61.54%
- Cambio anual
- 53.12%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B