EGO: Eldorado Gold Corporation
27.25 USD 0.99 (3.51%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EGO за сегодня изменился на -3.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.25, а максимальная — 28.22.
Следите за динамикой Eldorado Gold Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
27.25 28.22
Годовой диапазон
13.29 28.64
- Предыдущее закрытие
- 28.24
- Open
- 28.11
- Bid
- 27.25
- Ask
- 27.55
- Low
- 27.25
- High
- 28.22
- Объем
- 4.531 K
- Дневное изменение
- -3.51%
- Месячное изменение
- 8.01%
- 6-месячное изменение
- 62.98%
- Годовое изменение
- 54.48%
