EGO: Eldorado Gold Corporation

27.25 USD 0.99 (3.51%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EGO за сегодня изменился на -3.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.25, а максимальная — 28.22.

Следите за динамикой Eldorado Gold Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
27.25 28.22
Годовой диапазон
13.29 28.64
Предыдущее закрытие
28.24
Open
28.11
Bid
27.25
Ask
27.55
Low
27.25
High
28.22
Объем
4.531 K
Дневное изменение
-3.51%
Месячное изменение
8.01%
6-месячное изменение
62.98%
Годовое изменение
54.48%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.