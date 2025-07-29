통화 / EGO
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
EGO: Eldorado Gold Corporation
27.89 USD 0.90 (3.33%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
EGO 환율이 오늘 3.33%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 26.87이고 고가는 27.93이었습니다.
Eldorado Gold Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EGO News
- Emcor Stock, Hims & Hers, SiTime Among New Stocks On IBD Watchlists
- Opinion: ‘This Fed has its head in the sand’ — but at least now we know where to invest
- Trio In The Hot Medical Sector Is Led By This Retail Health Products Leader. Check Out IBD 50, Stock Spotlight Premium Lists.
- Nvidia Leads 13 Stocks, Including 2 That Hit Record Highs, Onto Best Stock Lists. Check Out The IBD 50, Sector Leaders Watchlist And More
- AI Plays Palantir, NVent Lead 9 Additions To IBD Best Stock Lists. Looking For Top Performers To Buy And Watch? Check These Watchlists.
- Palantir Leads 9 Newcomers Onto IBD Best Stock Lists. Build Your Watchlist Of Top Performers With The IBD 50, Big Cap 20 And More.
- Eldorado Gold stock hits 52-week high at 26.62 USD
- DISV: Benchmark-Beating International ETF
- Eldorado Gold stock hits 52-week high at 25.17 USD
- GE Aerospace Leads Squadron Of 9 Top Performers Onto IBD Best Stock Lists: See Other New Names On IBD 50, Stock Spotlight And More
- Eldorado Gold stock hits 52-week high at 23.58 USD
- BTG Q2 Production Beats Expectations: Can It Keep the Momentum?
- Netflix Rises Onto IBD Best Stock Lists, Along With 8 Other Growth Stocks. Who Else Is On The IBD 50, Big Cap 20, Other Premium Watchlists?
- Eldorado Gold: Q2 Performance Driven By Record Prices, Skouries Development On Track
- Palantir Among AI Stocks Rising Onto Best Stocks Lists: It was Among New Names Added To The IBD 50, Big Cap 20, Other Watchlists
- Eldorado Gold appoints Christian Milau as president
- B2Gold Gains 31% in 3 Months: Here's How to Play the Stock
- Eldorado Gold Corporation (EGO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Eldorado Gold Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:EGO)
- Eldorado Gold Q2 2025 slides: Revenue surges to $452M as Skouries advances
- Eldorado Gold stock hits 52-week high at 21.82 USD
- Eldorado Gold Stock Gets RS Rating Lift
- Got Gold? 5 Hot Gold Mining Stocks
- Eldorado Gold Set to Report Q2 Earnings: Buy, Sell or Hold the Stock?
일일 변동 비율
26.87 27.93
년간 변동
13.29 28.64
- 이전 종가
- 26.99
- 시가
- 26.97
- Bid
- 27.89
- Ask
- 28.19
- 저가
- 26.87
- 고가
- 27.93
- 볼륨
- 4.818 K
- 일일 변동
- 3.33%
- 월 변동
- 10.54%
- 6개월 변동
- 66.81%
- 년간 변동율
- 58.11%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K