CVEO: Civeo Corporation (Canada)
22.82 USD 0.06 (0.26%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CVEO de hoy ha cambiado un 0.26%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 22.72, mientras que el máximo ha alcanzado 23.25.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Civeo Corporation (Canada). El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
CVEO News
- Presentación de Civeo del 3T 2024: Crecimiento australiano compensa caída canadiense
- Presentación del tercer trimestre de 2024 de Civeo: el crecimiento australiano compensa la caída canadiense
- Civeo Q3 2024 presentation: Australian growth offsets Canadian decline
- Stocks With Accelerating Earnings: QuantumScape, Civeo, and More
- Zacks.com featured highlights include QuantumScape, Civeo and Agenus
- QuantumScape & 2 Other Stocks to Buy for Earnings Acceleration
- Civeo (CVEO) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Implied Volatility Surging for Civeo Stock Options
- Why Fast-paced Mover Civeo (CVEO) Is a Great Choice for Value Investors
- Civeo: Management's Transformative Acquisition Makes Shares Even Cheaper (NYSE:CVEO)
- Hilton Grand Vacations (HGV) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Civeo secures $250 million contract renewal in Australia
- Stock Picks From Seeking Alpha's May 2025 New Analysts
- Civeo secures first Queensland contract for A$64 million
- Civeo: Increased Demand And Focused Strategy Offer Growth Prospects (NYSE:CVEO)
Rango diario
22.72 23.25
Rango anual
18.01 28.23
- Cierres anteriores
- 22.76
- Open
- 22.85
- Bid
- 22.82
- Ask
- 23.12
- Low
- 22.72
- High
- 23.25
- Volumen
- 86
- Cambio diario
- 0.26%
- Cambio mensual
- -3.02%
- Cambio a 6 meses
- -1.43%
- Cambio anual
- -16.62%
