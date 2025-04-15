KurseKategorien
Währungen / CVEO
Zurück zum Aktien

CVEO: Civeo Corporation (Canada)

22.86 USD 0.11 (0.48%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CVEO hat sich für heute um -0.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.81 bis zu einem Hoch von 23.14 gehandelt.

Verfolgen Sie die Civeo Corporation (Canada)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CVEO News

Tagesspanne
22.81 23.14
Jahresspanne
18.01 28.23
Vorheriger Schlusskurs
22.97
Eröffnung
23.14
Bid
22.86
Ask
23.16
Tief
22.81
Hoch
23.14
Volumen
9
Tagesänderung
-0.48%
Monatsänderung
-2.85%
6-Monatsänderung
-1.25%
Jahresänderung
-16.48%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K