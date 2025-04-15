Währungen / CVEO
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CVEO: Civeo Corporation (Canada)
22.86 USD 0.11 (0.48%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CVEO hat sich für heute um -0.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.81 bis zu einem Hoch von 23.14 gehandelt.
Verfolgen Sie die Civeo Corporation (Canada)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CVEO News
- Civeo Q3 2024: Wachstum in Australien kompensiert Rückgang in Kanada
- Civeo Q3 2024 presentation: Australian growth offsets Canadian decline
- Stocks With Accelerating Earnings: QuantumScape, Civeo, and More
- Zacks.com featured highlights include QuantumScape, Civeo and Agenus
- QuantumScape & 2 Other Stocks to Buy for Earnings Acceleration
- Civeo (CVEO) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Implied Volatility Surging for Civeo Stock Options
- Why Fast-paced Mover Civeo (CVEO) Is a Great Choice for Value Investors
- Civeo: Management's Transformative Acquisition Makes Shares Even Cheaper (NYSE:CVEO)
- Hilton Grand Vacations (HGV) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Civeo secures $250 million contract renewal in Australia
- Stock Picks From Seeking Alpha's May 2025 New Analysts
- Civeo secures first Queensland contract for A$64 million
- Civeo: Increased Demand And Focused Strategy Offer Growth Prospects (NYSE:CVEO)
Tagesspanne
22.81 23.14
Jahresspanne
18.01 28.23
- Vorheriger Schlusskurs
- 22.97
- Eröffnung
- 23.14
- Bid
- 22.86
- Ask
- 23.16
- Tief
- 22.81
- Hoch
- 23.14
- Volumen
- 9
- Tagesänderung
- -0.48%
- Monatsänderung
- -2.85%
- 6-Monatsänderung
- -1.25%
- Jahresänderung
- -16.48%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K