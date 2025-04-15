통화 / CVEO
CVEO: Civeo Corporation (Canada)
22.69 USD 0.28 (1.22%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CVEO 환율이 오늘 -1.22%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 22.67이고 고가는 23.14이었습니다.
Civeo Corporation (Canada) 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
CVEO News
- Civeo 3분기 실적 발표: 호주 성장, 캐나다 부진 상쇄
- Civeo Q3 2024 presentation: Australian growth offsets Canadian decline
- Stocks With Accelerating Earnings: QuantumScape, Civeo, and More
- Zacks.com featured highlights include QuantumScape, Civeo and Agenus
- QuantumScape & 2 Other Stocks to Buy for Earnings Acceleration
- Civeo (CVEO) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Implied Volatility Surging for Civeo Stock Options
- Why Fast-paced Mover Civeo (CVEO) Is a Great Choice for Value Investors
- Civeo: Management's Transformative Acquisition Makes Shares Even Cheaper (NYSE:CVEO)
- Hilton Grand Vacations (HGV) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Civeo secures $250 million contract renewal in Australia
- Stock Picks From Seeking Alpha's May 2025 New Analysts
- Civeo secures first Queensland contract for A$64 million
- Civeo: Increased Demand And Focused Strategy Offer Growth Prospects (NYSE:CVEO)
일일 변동 비율
22.67 23.14
년간 변동
18.01 28.23
- 이전 종가
- 22.97
- 시가
- 23.14
- Bid
- 22.69
- Ask
- 22.99
- 저가
- 22.67
- 고가
- 23.14
- 볼륨
- 68
- 일일 변동
- -1.22%
- 월 변동
- -3.57%
- 6개월 변동
- -1.99%
- 년간 변동율
- -17.10%
20 9월, 토요일