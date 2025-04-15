시세섹션
통화 / CVEO
CVEO: Civeo Corporation (Canada)

22.69 USD 0.28 (1.22%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

CVEO 환율이 오늘 -1.22%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 22.67이고 고가는 23.14이었습니다.

Civeo Corporation (Canada) 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

일일 변동 비율
22.67 23.14
년간 변동
18.01 28.23
이전 종가
22.97
시가
23.14
Bid
22.69
Ask
22.99
저가
22.67
고가
23.14
볼륨
68
일일 변동
-1.22%
월 변동
-3.57%
6개월 변동
-1.99%
년간 변동율
-17.10%
20 9월, 토요일