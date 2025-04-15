货币 / CVEO
CVEO: Civeo Corporation (Canada)
22.93 USD 0.17 (0.75%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CVEO汇率已更改0.75%。当日，交易品种以低点22.72和高点23.25进行交易。
关注Civeo Corporation (Canada)动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CVEO新闻
- Civeo 2024年第三季度报告：澳大利亚业务增长抵消加拿大业务下滑
- Civeo Q3 2024 presentation: Australian growth offsets Canadian decline
- Stocks With Accelerating Earnings: QuantumScape, Civeo, and More
- Zacks.com featured highlights include QuantumScape, Civeo and Agenus
- QuantumScape & 2 Other Stocks to Buy for Earnings Acceleration
- Civeo (CVEO) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Implied Volatility Surging for Civeo Stock Options
- Why Fast-paced Mover Civeo (CVEO) Is a Great Choice for Value Investors
- Civeo: Management's Transformative Acquisition Makes Shares Even Cheaper (NYSE:CVEO)
- Hilton Grand Vacations (HGV) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Civeo secures $250 million contract renewal in Australia
- Stock Picks From Seeking Alpha's May 2025 New Analysts
- Civeo secures first Queensland contract for A$64 million
- Civeo: Increased Demand And Focused Strategy Offer Growth Prospects (NYSE:CVEO)
日范围
22.72 23.25
年范围
18.01 28.23
- 前一天收盘价
- 22.76
- 开盘价
- 22.85
- 卖价
- 22.93
- 买价
- 23.23
- 最低价
- 22.72
- 最高价
- 23.25
- 交易量
- 60
- 日变化
- 0.75%
- 月变化
- -2.55%
- 6个月变化
- -0.95%
- 年变化
- -16.22%
