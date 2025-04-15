КотировкиРазделы
Валюты / CVEO
Назад в Рынок акций США

CVEO: Civeo Corporation (Canada)

22.76 USD 0.06 (0.26%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CVEO за сегодня изменился на 0.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.55, а максимальная — 22.88.

Следите за динамикой Civeo Corporation (Canada). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости CVEO

Дневной диапазон
22.55 22.88
Годовой диапазон
18.01 28.23
Предыдущее закрытие
22.70
Open
22.61
Bid
22.76
Ask
23.06
Low
22.55
High
22.88
Объем
57
Дневное изменение
0.26%
Месячное изменение
-3.27%
6-месячное изменение
-1.68%
Годовое изменение
-16.84%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.