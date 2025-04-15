Валюты / CVEO
CVEO: Civeo Corporation (Canada)
22.76 USD 0.06 (0.26%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CVEO за сегодня изменился на 0.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.55, а максимальная — 22.88.
Следите за динамикой Civeo Corporation (Canada). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CVEO
- Презентация Civeo за третий квартал 2024 года: рост в Австралии компенсирует спад в Канаде
- Civeo Q3 2024 presentation: Australian growth offsets Canadian decline
- Stocks With Accelerating Earnings: QuantumScape, Civeo, and More
- Zacks.com featured highlights include QuantumScape, Civeo and Agenus
- QuantumScape & 2 Other Stocks to Buy for Earnings Acceleration
- Civeo (CVEO) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Implied Volatility Surging for Civeo Stock Options
- Why Fast-paced Mover Civeo (CVEO) Is a Great Choice for Value Investors
- Civeo: Management's Transformative Acquisition Makes Shares Even Cheaper (NYSE:CVEO)
- Hilton Grand Vacations (HGV) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Civeo secures $250 million contract renewal in Australia
- Stock Picks From Seeking Alpha's May 2025 New Analysts
- Civeo secures first Queensland contract for A$64 million
- Civeo: Increased Demand And Focused Strategy Offer Growth Prospects (NYSE:CVEO)
Дневной диапазон
22.55 22.88
Годовой диапазон
18.01 28.23
- Предыдущее закрытие
- 22.70
- Open
- 22.61
- Bid
- 22.76
- Ask
- 23.06
- Low
- 22.55
- High
- 22.88
- Объем
- 57
- Дневное изменение
- 0.26%
- Месячное изменение
- -3.27%
- 6-месячное изменение
- -1.68%
- Годовое изменение
- -16.84%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.