Devises / CVEO
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CVEO: Civeo Corporation (Canada)
22.69 USD 0.28 (1.22%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CVEO a changé de -1.22% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 22.67 et à un maximum de 23.14.
Suivez la dynamique Civeo Corporation (Canada). Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CVEO Nouvelles
- Présentation du T3 2024 de Civeo : la croissance australienne compense le déclin canadien
- Civeo Q3 2024 presentation: Australian growth offsets Canadian decline
- Stocks With Accelerating Earnings: QuantumScape, Civeo, and More
- Zacks.com featured highlights include QuantumScape, Civeo and Agenus
- QuantumScape & 2 Other Stocks to Buy for Earnings Acceleration
- Civeo (CVEO) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Implied Volatility Surging for Civeo Stock Options
- Why Fast-paced Mover Civeo (CVEO) Is a Great Choice for Value Investors
- Civeo: Management's Transformative Acquisition Makes Shares Even Cheaper (NYSE:CVEO)
- Hilton Grand Vacations (HGV) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Civeo secures $250 million contract renewal in Australia
- Stock Picks From Seeking Alpha's May 2025 New Analysts
- Civeo secures first Queensland contract for A$64 million
- Civeo: Increased Demand And Focused Strategy Offer Growth Prospects (NYSE:CVEO)
Range quotidien
22.67 23.14
Range Annuel
18.01 28.23
- Clôture Précédente
- 22.97
- Ouverture
- 23.14
- Bid
- 22.69
- Ask
- 22.99
- Plus Bas
- 22.67
- Plus Haut
- 23.14
- Volume
- 68
- Changement quotidien
- -1.22%
- Changement Mensuel
- -3.57%
- Changement à 6 Mois
- -1.99%
- Changement Annuel
- -17.10%
20 septembre, samedi