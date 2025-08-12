CotizacionesSecciones
Divisas / COR
Volver a Acciones

COR: Cencora Inc

288.99 USD 1.03 (0.36%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de COR de hoy ha cambiado un -0.36%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 287.63, mientras que el máximo ha alcanzado 293.03.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Cencora Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

COR News

Rango diario
287.63 293.03
Rango anual
218.65 309.35
Cierres anteriores
290.02
Open
291.41
Bid
288.99
Ask
289.29
Low
287.63
High
293.03
Volumen
2.488 K
Cambio diario
-0.36%
Cambio mensual
-0.74%
Cambio a 6 meses
3.90%
Cambio anual
28.16%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B