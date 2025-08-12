Divisas / COR
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
COR: Cencora Inc
288.99 USD 1.03 (0.36%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de COR de hoy ha cambiado un -0.36%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 287.63, mientras que el máximo ha alcanzado 293.03.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Cencora Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
COR News
- Cencora Stock: Is COR Outperforming the Health Care Sector?
- PACS Group, Inc. (PACS) Soars 24.5%: Is Further Upside Left in the Stock?
- Syncora en la Conferencia de Morgan Stanley: Fuerte crecimiento en medio de desafíos
- Syncora at Morgan Stanley Conference: Strong Growth Amid Challenges
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Cencora, Inc. (COR) Presents At Baird Global Healthcare Conference 2025 Transcript
- Cencora, Inc. (COR) Presents at Wells Fargo 20th Annual Healthcare Conference 2025
- Cencora at Wells Fargo Conference: Strategic Growth and Challenges
- Here's Why You Should Hold Cencora Stock in Your Portfolio Now
- UnitedHealth Group stock price target raised to $379 from $337 at Bernstein
- Here's Why Cencora (COR) is a Strong Value Stock
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- COR vs. MEDP: Which Stock Is the Better Value Option?
- Add These 4 GARP Stocks to Your Portfolio to Receive Handsome Returns
- Cencora (COR) is an Incredible Growth Stock: 3 Reasons Why
- Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.89%
- Hartford Healthcare Fund Q2 2025 Commentary
- Is Climb Bio, Inc. (CLYM) Outperforming Other Medical Stocks This Year?
- Why This 1 Growth Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Artisan Global Opportunities Fund Q2 2025 Commentary
- Why Cencora (COR) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Wells Fargo raises Cencora stock price target to $354 on strong U.S. Healthcare performance
- Cencora: Yet Another Strong Quarter, But Valuations Still Aren't Cheap (NYSE:COR)
Rango diario
287.63 293.03
Rango anual
218.65 309.35
- Cierres anteriores
- 290.02
- Open
- 291.41
- Bid
- 288.99
- Ask
- 289.29
- Low
- 287.63
- High
- 293.03
- Volumen
- 2.488 K
- Cambio diario
- -0.36%
- Cambio mensual
- -0.74%
- Cambio a 6 meses
- 3.90%
- Cambio anual
- 28.16%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B