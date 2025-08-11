KurseKategorien
COR: Cencora Inc

290.84 USD 1.85 (0.64%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von COR hat sich für heute um 0.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 285.75 bis zu einem Hoch von 291.25 gehandelt.

Verfolgen Sie die Cencora Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
285.75 291.25
Jahresspanne
218.65 309.35
Vorheriger Schlusskurs
288.99
Eröffnung
288.00
Bid
290.84
Ask
291.14
Tief
285.75
Hoch
291.25
Volumen
2.959 K
Tagesänderung
0.64%
Monatsänderung
-0.10%
6-Monatsänderung
4.57%
Jahresänderung
28.98%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K