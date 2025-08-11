Währungen / COR
COR: Cencora Inc
290.84 USD 1.85 (0.64%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von COR hat sich für heute um 0.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 285.75 bis zu einem Hoch von 291.25 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cencora Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
285.75 291.25
Jahresspanne
218.65 309.35
- Vorheriger Schlusskurs
- 288.99
- Eröffnung
- 288.00
- Bid
- 290.84
- Ask
- 291.14
- Tief
- 285.75
- Hoch
- 291.25
- Volumen
- 2.959 K
- Tagesänderung
- 0.64%
- Monatsänderung
- -0.10%
- 6-Monatsänderung
- 4.57%
- Jahresänderung
- 28.98%
