290.02 USD 1.61 (0.55%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс COR за сегодня изменился на -0.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 287.40, а максимальная — 292.91.

Следите за динамикой Cencora Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
287.40 292.91
Годовой диапазон
218.65 309.35
Предыдущее закрытие
291.63
Open
291.65
Bid
290.02
Ask
290.32
Low
287.40
High
292.91
Объем
2.477 K
Дневное изменение
-0.55%
Месячное изменение
-0.38%
6-месячное изменение
4.27%
Годовое изменение
28.61%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.