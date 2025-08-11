Валюты / COR
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
COR: Cencora Inc
290.02 USD 1.61 (0.55%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс COR за сегодня изменился на -0.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 287.40, а максимальная — 292.91.
Следите за динамикой Cencora Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости COR
- Cencora Stock: Is COR Outperforming the Health Care Sector?
- PACS Group, Inc. (PACS) Soars 24.5%: Is Further Upside Left in the Stock?
- Syncora at Morgan Stanley Conference: Strong Growth Amid Challenges
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Cencora, Inc. (COR) Presents At Baird Global Healthcare Conference 2025 Transcript
- Cencora, Inc. (COR) Presents at Wells Fargo 20th Annual Healthcare Conference 2025
- Cencora at Wells Fargo Conference: Strategic Growth and Challenges
- Here's Why You Should Hold Cencora Stock in Your Portfolio Now
- UnitedHealth Group stock price target raised to $379 from $337 at Bernstein
- Here's Why Cencora (COR) is a Strong Value Stock
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- COR vs. MEDP: Which Stock Is the Better Value Option?
- Add These 4 GARP Stocks to Your Portfolio to Receive Handsome Returns
- Cencora (COR) is an Incredible Growth Stock: 3 Reasons Why
- Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.89%
- Hartford Healthcare Fund Q2 2025 Commentary
- Is Climb Bio, Inc. (CLYM) Outperforming Other Medical Stocks This Year?
- Why This 1 Growth Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Artisan Global Opportunities Fund Q2 2025 Commentary
- Why Cencora (COR) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Wells Fargo raises Cencora stock price target to $354 on strong U.S. Healthcare performance
- Cencora: Yet Another Strong Quarter, But Valuations Still Aren't Cheap (NYSE:COR)
- Cardinal Health Q4 Preview: Accelerating Autoimmune, Urology, And Oncology, Buy (NYSE:CAH)
Дневной диапазон
287.40 292.91
Годовой диапазон
218.65 309.35
- Предыдущее закрытие
- 291.63
- Open
- 291.65
- Bid
- 290.02
- Ask
- 290.32
- Low
- 287.40
- High
- 292.91
- Объем
- 2.477 K
- Дневное изменение
- -0.55%
- Месячное изменение
- -0.38%
- 6-месячное изменение
- 4.27%
- Годовое изменение
- 28.61%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.