Divisas / AMED
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
AMED: Amedisys Inc
100.99 USD 0.01 (0.01%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AMED de hoy ha cambiado un 0.01%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 100.93, mientras que el máximo ha alcanzado 101.02.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Amedisys Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- D1
- W1
- MN
AMED News
- RBC Capital mantiene la calificación de Twilio en Infraponderar con objetivo de 75 dólares
- RBC Capital maintains Twilio stock rating at Underperform with $75 target
- UnitedHealth stock rises as Bernstein reiterates Outperform rating
- UnitedHealth stock price target raised to $365 from $310 at Truist Securities
- UnitedHealth stock holds steady as TD Cowen maintains $275 price target
- UnitedHealth Group stock maintains Overweight rating at Barclays on stable star ratings
- UnitedHealth projects most Medicare Advantage members in top-rated plans by 2027
- UnitedHealth stock rises after company reaffirms 2025 earnings outlook
- Rosenblatt initiates Twilio stock with Buy rating, $140 price target
- Who benefits the most from rate cuts?
- Why Is UnitedHealth Stock Trading Higher Friday? - UnitedHealth Group (NYSE:UNH)
- Amedisys Q2 2025 slides: Revenue up 5%, EBITDA grows 10% amid strong admissions
- Twilio stock surges after inclusion in S&P MidCap 400
- Amedisys completes merger with UnitedHealth Group, delists from Nasdaq
- UnitedHealth Group Climbs 1.17% After Hours Following $2.21 Quarterly Dividend Authorization - Amedisys (NASDAQ:AMED), UnitedHealth Group (NYSE:UNH)
- What's Going On With UnitedHealth Stock Monday? - UnitedHealth Group (NYSE:UNH)
- Amedisys stock reaches 52-week high at 100.99 USD
- Why Is UnitedHealth Stock Trading Higher Today - Amedisys (NASDAQ:AMED), UnitedHealth Group (NYSE:UNH)
- Why This 1 Momentum Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Amedisys Stock: Thoughts On UnitedHealth Merger, Plus Underlying Factors (NASDAQ:AMED)
- Amedisys (AMED) is a Top-Ranked Value Stock: Should You Buy?
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Amedisys (AMED) Q2 Revenue Tops 5%
- Amedisys stock hits 52-week high at 98.63 USD
Rango diario
100.93 101.02
Rango anual
82.15 101.02
- Cierres anteriores
- 100.98
- Open
- 101.00
- Bid
- 100.99
- Ask
- 101.29
- Low
- 100.93
- High
- 101.02
- Volumen
- 1.709 K
- Cambio diario
- 0.01%
- Cambio mensual
- 2.96%
- Cambio a 6 meses
- 10.19%
- Cambio anual
- 3.08%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B