통화 / AMED
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
AMED: Amedisys Inc
100.99 USD 0.01 (0.01%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
AMED 환율이 오늘 0.01%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 100.93이고 고가는 101.02이었습니다.
Amedisys Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- D1
- W1
- MN
AMED News
- RBC Capital maintains Twilio stock rating at Underperform with $75 target
- UnitedHealth stock rises as Bernstein reiterates Outperform rating
- UnitedHealth stock price target raised to $365 from $310 at Truist Securities
- UnitedHealth stock holds steady as TD Cowen maintains $275 price target
- UnitedHealth Group stock maintains Overweight rating at Barclays on stable star ratings
- UnitedHealth projects most Medicare Advantage members in top-rated plans by 2027
- UnitedHealth stock rises after company reaffirms 2025 earnings outlook
- Rosenblatt initiates Twilio stock with Buy rating, $140 price target
- Who benefits the most from rate cuts?
- Why Is UnitedHealth Stock Trading Higher Friday? - UnitedHealth Group (NYSE:UNH)
- Amedisys Q2 2025 slides: Revenue up 5%, EBITDA grows 10% amid strong admissions
- Twilio stock surges after inclusion in S&P MidCap 400
- Amedisys completes merger with UnitedHealth Group, delists from Nasdaq
- UnitedHealth Group Climbs 1.17% After Hours Following $2.21 Quarterly Dividend Authorization - Amedisys (NASDAQ:AMED), UnitedHealth Group (NYSE:UNH)
- What's Going On With UnitedHealth Stock Monday? - UnitedHealth Group (NYSE:UNH)
- Amedisys stock reaches 52-week high at 100.99 USD
- Why Is UnitedHealth Stock Trading Higher Today - Amedisys (NASDAQ:AMED), UnitedHealth Group (NYSE:UNH)
- Why This 1 Momentum Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Amedisys Stock: Thoughts On UnitedHealth Merger, Plus Underlying Factors (NASDAQ:AMED)
- Amedisys (AMED) is a Top-Ranked Value Stock: Should You Buy?
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Amedisys (AMED) Q2 Revenue Tops 5%
- Amedisys stock hits 52-week high at 98.63 USD
- Here's What Key Metrics Tell Us About Amedisys (AMED) Q2 Earnings
일일 변동 비율
100.93 101.02
년간 변동
82.15 101.02
- 이전 종가
- 100.98
- 시가
- 101.00
- Bid
- 100.99
- Ask
- 101.29
- 저가
- 100.93
- 고가
- 101.02
- 볼륨
- 1.709 K
- 일일 변동
- 0.01%
- 월 변동
- 2.96%
- 6개월 변동
- 10.19%
- 년간 변동율
- 3.08%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K