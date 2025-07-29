Валюты / AMED
AMED: Amedisys Inc
100.99 USD 0.01 (0.01%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AMED за сегодня изменился на 0.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 100.93, а максимальная — 101.02.
Следите за динамикой Amedisys Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
100.93 101.02
Годовой диапазон
82.15 101.02
- Предыдущее закрытие
- 100.98
- Open
- 101.00
- Bid
- 100.99
- Ask
- 101.29
- Low
- 100.93
- High
- 101.02
- Объем
- 1.709 K
- Дневное изменение
- 0.01%
- Месячное изменение
- 2.96%
- 6-месячное изменение
- 10.19%
- Годовое изменение
- 3.08%
