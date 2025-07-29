КотировкиРазделы
AMED
AMED: Amedisys Inc

100.99 USD 0.01 (0.01%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AMED за сегодня изменился на 0.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 100.93, а максимальная — 101.02.

Следите за динамикой Amedisys Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
100.93 101.02
Годовой диапазон
82.15 101.02
Предыдущее закрытие
100.98
Open
101.00
Bid
100.99
Ask
101.29
Low
100.93
High
101.02
Объем
1.709 K
Дневное изменение
0.01%
Месячное изменение
2.96%
6-месячное изменение
10.19%
Годовое изменение
3.08%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.