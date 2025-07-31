Währungen / AMED
AMED: Amedisys Inc
100.99 USD 0.01 (0.01%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AMED hat sich für heute um 0.01% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 100.93 bis zu einem Hoch von 101.02 gehandelt.
Verfolgen Sie die Amedisys Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
100.93 101.02
Jahresspanne
82.15 101.02
- Vorheriger Schlusskurs
- 100.98
- Eröffnung
- 101.00
- Bid
- 100.99
- Ask
- 101.29
- Tief
- 100.93
- Hoch
- 101.02
- Volumen
- 1.709 K
- Tagesänderung
- 0.01%
- Monatsänderung
- 2.96%
- 6-Monatsänderung
- 10.19%
- Jahresänderung
- 3.08%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K