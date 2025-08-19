Divisas / AGCO
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
AGCO: AGCO Corporation
109.42 USD 1.74 (1.57%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AGCO de hoy ha cambiado un -1.57%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 107.95, mientras que el máximo ha alcanzado 112.45.
Siga la dinámica de la pareja de divisas AGCO Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AGCO News
- Zacks.com featured highlights include NIKE, AGCO, Docusign and InterDigital
- DE or AGCO: Which Farm Equipment Stock Offers Better Upside Now?
- Bet On 4 Top-Ranked Stocks With Rising P/E
- Zacks.com featured highlights include NIKE, Docusign, AGCO, SoFi Technologies and InterDigital
- USDA Forecasts Lower Crop Receipts: Will DE Manage the Pressure?
- Looking for Earnings Beat? Buy These 5 Top-Ranked Stocks
- La calificación de las acciones de AGCO se mantiene Neutral en UBS en medio de esfuerzos de crecimiento estratégico
- Calificación de AGCO se mantiene Neutral en UBS pese a esfuerzos de crecimiento
- AGCO stock rating remains Neutral at UBS amid strategic growth efforts
- Are Industrial Products Stocks Lagging AGCO (AGCO) This Year?
- Can Deere Maintain Its Dividend Yield Edge Amid Industry Weakness?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- AGCO at Citi’s 2025 Conference: Strategic Growth and Restructuring
- AGCO at Jefferies Conference: Strategic Transformation and Growth
- AGCO vs. DE: Which Stock Is the Better Value Option?
- Deere Share Price Gains 13% YTD: Buy, Sell or Hold the Stock?
- Titan Machinery Earnings Beat Estimates in Q2, Revenues Fall Y/Y
- Zacks Industry Outlook Highlights CNH Industrial, AGCO and Lindsay
- 3 Farm Equipment Stocks to Watch Amid Improving Industry Trends
- 3 Industrial Stocks to Ride the 2025 Manufacturing Rebound
- Looking for Earnings Beat? Buy These 5 Top-Ranked Stocks
- AGCO Gains From Precision Ag Business Demand & Cost Control Efforts
- Zacks.com featured highlights AGCO, Vertiv Holdings, TE Connectivity, Cardinal Health and Woodward
- Why Agco (AGCO) Might be Well Poised for a Surge
Rango diario
107.95 112.45
Rango anual
73.80 121.16
- Cierres anteriores
- 111.16
- Open
- 111.48
- Bid
- 109.42
- Ask
- 109.72
- Low
- 107.95
- High
- 112.45
- Volumen
- 2.203 K
- Cambio diario
- -1.57%
- Cambio mensual
- 2.12%
- Cambio a 6 meses
- 18.38%
- Cambio anual
- 11.92%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B