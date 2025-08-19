Währungen / AGCO
AGCO: AGCO Corporation
110.28 USD 0.86 (0.79%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AGCO hat sich für heute um 0.79% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 108.72 bis zu einem Hoch von 111.43 gehandelt.
Verfolgen Sie die AGCO Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
AGCO News
- Zacks.com featured highlights include NIKE, AGCO, Docusign and InterDigital
- DE or AGCO: Which Farm Equipment Stock Offers Better Upside Now?
- Bet On 4 Top-Ranked Stocks With Rising P/E
- Zacks.com featured highlights include NIKE, Docusign, AGCO, SoFi Technologies and InterDigital
- USDA Forecasts Lower Crop Receipts: Will DE Manage the Pressure?
- Looking for Earnings Beat? Buy These 5 Top-Ranked Stocks
- AGCO: UBS bestätigt ’Neutral’-Rating bei strategischem Wachstumskurs
- AGCO stock rating remains Neutral at UBS amid strategic growth efforts
- Are Industrial Products Stocks Lagging AGCO (AGCO) This Year?
- Can Deere Maintain Its Dividend Yield Edge Amid Industry Weakness?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- AGCO at Citi’s 2025 Conference: Strategic Growth and Restructuring
- AGCO at Jefferies Conference: Strategic Transformation and Growth
- AGCO vs. DE: Which Stock Is the Better Value Option?
- Deere Share Price Gains 13% YTD: Buy, Sell or Hold the Stock?
- Titan Machinery Earnings Beat Estimates in Q2, Revenues Fall Y/Y
- Zacks Industry Outlook Highlights CNH Industrial, AGCO and Lindsay
- 3 Farm Equipment Stocks to Watch Amid Improving Industry Trends
- 3 Industrial Stocks to Ride the 2025 Manufacturing Rebound
- Looking for Earnings Beat? Buy These 5 Top-Ranked Stocks
- AGCO Gains From Precision Ag Business Demand & Cost Control Efforts
- Zacks.com featured highlights AGCO, Vertiv Holdings, TE Connectivity, Cardinal Health and Woodward
- Why Agco (AGCO) Might be Well Poised for a Surge
- What Makes Agco (AGCO) a New Strong Buy Stock
Tagesspanne
108.72 111.43
Jahresspanne
73.80 121.16
- Vorheriger Schlusskurs
- 109.42
- Eröffnung
- 109.69
- Bid
- 110.28
- Ask
- 110.58
- Tief
- 108.72
- Hoch
- 111.43
- Volumen
- 1.454 K
- Tagesänderung
- 0.79%
- Monatsänderung
- 2.92%
- 6-Monatsänderung
- 19.31%
- Jahresänderung
- 12.80%
