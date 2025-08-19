KurseKategorien
AGCO: AGCO Corporation

110.28 USD 0.86 (0.79%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AGCO hat sich für heute um 0.79% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 108.72 bis zu einem Hoch von 111.43 gehandelt.

Verfolgen Sie die AGCO Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
108.72 111.43
Jahresspanne
73.80 121.16
Vorheriger Schlusskurs
109.42
Eröffnung
109.69
Bid
110.28
Ask
110.58
Tief
108.72
Hoch
111.43
Volumen
1.454 K
Tagesänderung
0.79%
Monatsänderung
2.92%
6-Monatsänderung
19.31%
Jahresänderung
12.80%
