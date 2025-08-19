Валюты / AGCO
AGCO: AGCO Corporation
111.16 USD 1.39 (1.27%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AGCO за сегодня изменился на 1.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 109.46, а максимальная — 111.91.
Следите за динамикой AGCO Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
109.46 111.91
Годовой диапазон
73.80 121.16
- Предыдущее закрытие
- 109.77
- Open
- 110.17
- Bid
- 111.16
- Ask
- 111.46
- Low
- 109.46
- High
- 111.91
- Объем
- 2.103 K
- Дневное изменение
- 1.27%
- Месячное изменение
- 3.74%
- 6-месячное изменение
- 20.26%
- Годовое изменение
- 13.70%
