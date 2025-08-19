통화 / AGCO
AGCO: AGCO Corporation
109.65 USD 0.63 (0.57%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
AGCO 환율이 오늘 -0.57%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 108.23이고 고가는 110.38이었습니다.
AGCO Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
108.23 110.38
년간 변동
73.80 121.16
- 이전 종가
- 110.28
- 시가
- 110.22
- Bid
- 109.65
- Ask
- 109.95
- 저가
- 108.23
- 고가
- 110.38
- 볼륨
- 1.637 K
- 일일 변동
- -0.57%
- 월 변동
- 2.33%
- 6개월 변동
- 18.63%
- 년간 변동율
- 12.15%
