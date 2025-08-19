CotationsSections
Devises / AGCO
AGCO: AGCO Corporation

109.65 USD 0.63 (0.57%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de AGCO a changé de -0.57% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 108.23 et à un maximum de 110.38.

Suivez la dynamique AGCO Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
108.23 110.38
Range Annuel
73.80 121.16
Clôture Précédente
110.28
Ouverture
110.22
Bid
109.65
Ask
109.95
Plus Bas
108.23
Plus Haut
110.38
Volume
1.637 K
Changement quotidien
-0.57%
Changement Mensuel
2.33%
Changement à 6 Mois
18.63%
Changement Annuel
12.15%
