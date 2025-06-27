Divisas / XPTUSD
XPTUSD: Platinum vs US Dollar
1388.371 USD 23.411 (1.72%)
Sector: Mercancías Divisa de beneficio: US Dollar
El coste de XPTUSD de hoy ha cambiado un 1.72%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1356.690 USD, mientras que el máximo ha alcanzado 1396.481 USD.
Siga la dinámica de los precios en Platino en dólares estadounidenses. La cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios en el mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Platino en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XPTUSD News
Aplicaciones comerciales para XPTUSD
Rango diario
1356.690 1396.481
Rango anual
886.431 1482.041
- Cierres anteriores
- 1364.960
- Open
- 1364.910
- Bid
- 1388.371
- Ask
- 1388.401
- Low
- 1356.690
- High
- 1396.481
- Volumen
- 96.478 K
- Cambio diario
- 1.72%
- Cambio mensual
- 2.60%
- Cambio a 6 meses
- 40.57%
- Cambio anual
- 41.70%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B