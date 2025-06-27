KurseKategorien
Währungen / XPTUSD
Zurück zum Metalle

XPTUSD: Platinum vs US Dollar

1407.421 USD 24.101 (1.74%)
Sektor: Rohstoffe Gewinnwährung: US Dollar

Der Preis von XPTUSD hat sich heute um 1.74% geändert. Im Laufe des Tages wurde er vom Tief bei1374.611 USD bis zum Hoch von 1407.841 USD gehandelt.

Verfolgen Sie die Dynamik von Platinum vs US Dollar. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf die Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Platinum-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Preistrends und -dynamiken nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

XPTUSD News

Handelsanwendungen für XPTUSD

Telegram to mt5 signal copier
Chukwuemeka Kingsley Anyanwu
Utilitys
Spack Copier kopiert Signal von Ihrem Lieblings-Telegram-Kanal und öffnet den Handel automatisch auf MT5 ohne Admin-Rechte! {LESEN: Wie man Trades von jedem Kanal ohne Adminrechte kopiert! - Vollständige Anleitung - Sonstiges - 25. Juli 2025 - Traders' Blogs } Erhalten Sie Handelssignale auf Telegram und wünschen Sie sich, dass diese automatisch im MetaTrader T5) ausgeführt werden können? Telegram to MT5 Signal Copier ist eine leistungsstarke Brücke zwischen Ihren Telegram-Signalkanälen und
Hedge DCA Master MT5
Benny Subarja
Experten
Eilig erworbener Reichtum wird schwinden, aber wer nach und nach sammelt, wird ihn vermehren. Dieser Experte verwendet DCA und Hedging Strategie. Live-Konto mit Startlot 0.04 : Hedge DCA Master HighRisk x4 Live-Konto mit mittlerem Risiko und Rückgewinnung von Verlusten anderer EA : https://www.mql5.com/en/signals/2289704 www.myfxbook. com/portfolio/hedge-dca-master/11230507 Leerzeichen vor com löschen Ich schneide den Verlust und ändern Sie die Demo zu Gold m15, weil mehr passiert auf Gold
FREE
Quantum Forex EA
Vladimir Shumikhin
Experten
Quantum Forex EA – Multiindikatoren-Handelssystem Beschreibung Quantum Forex EA ist ein professioneller Handelsroboter für MetaTrader 5, der eine Kombination aus vier beliebten technischen Indikatoren nutzt, um Handelsentscheidungen zu treffen. Der Expert Advisor (EA) wurde für den automatisierten Handel auf den Finanzmärkten entwickelt, mit flexiblen Einstellungsmöglichkeiten und einem zuverlässigen Risikomanagementsystem. Hauptmerkmale Multiindikatoren-Handelssystem Moving Average (MA) – Ana
Rectangle line Trade Execution Assistant
Bakyt Kenzhebek
Utilitys
Rechteckige Linie Trade Execution Assistant Rechtecklinie Handelsassistent EA Halb-automatischer Handelsassistent WICHTIG : Im Haupt-/Kaufprogramm kann der Benutzer auf die Rechtecklinie klicken und sie mit einem Doppelklick auf dem Chart verschieben/ziehen. Bitte beachten Sie, dass diese Option in der Demoversion nicht zur Verfügung steht, da aufgrund einiger Einschränkungen des Strategy Testers einige objektbezogene Operationen im Strategy Tester nicht zur Verfügung stehen. Aber das wird Sie
Horizontal lines Trade Execution Assistant
Bakyt Kenzhebek
Utilitys
Horizontal Line Trade Assistant EA Halb-automatischer Handelsassistent WICHTIG : Im Haupt-/Kaufprogramm kann der Benutzer auf die horizontale Linie klicken und sie durch Doppelklick auf Kaufen oder Verkaufen ändern und ziehen. Bitte beachten Sie, dass diese Option in der Demoversion nicht zur Verfügung steht, da aufgrund einiger Einschränkungen des Strategy Testers einige objektbezogene Operationen im Strategy Tester nicht zur Verfügung stehen. Dies hindert Sie jedoch nicht am Testen, legen Sie
Trend line Trade Execution Assistant
Bakyt Kenzhebek
Utilitys
Trend Line Trade Assistant EA Halb-automatischer Handelsassistent WICHTIG : Im Haupt-/Kaufprogramm kann der Benutzer auf die Trendlinie klicken und sie durch einen Doppelklick auf Kaufen oder Verkaufen ändern und ziehen. Bitte beachten Sie, dass diese Option in der Demoversion nicht zur Verfügung steht, da aufgrund einiger Einschränkungen des Strategy Testers einige objektbezogene Operationen im Strategy Tester nicht zur Verfügung stehen. Dies hindert Sie jedoch nicht am Testen, legen Sie einfa
RSI crossmarket
Yoan, Sylvain Biesuz
5 (1)
Experten
Diversifizierung, um gut zu schlafen RSIcrossmarket ist ein EA, der sich an alle Märkte anpasst . Es gelingt, eine relativ niedrige Drawdown und realistische kohärente Gewinn mit Grundeinstellung, gut auf 36 Märkte zu halten . Entwickelt für den Zweck der langfristigen Portfolio-Management Die Strategie verwendet einen Martingale-Ansatz und Hedging , was dazu beiträgt, einen niedrigen Drawdown zu vermeiden. Wie bereits erwähnt, kann die Strategie aufgrund ihres relativ geringen durchschnitt
Hedge DCA Master
Benny Subarja
Experten
Wealth gained hastily will dwindle, but whoever gathers little by little will increase it. This Expert is using DCA and Hedging Strategy.  Live Account with startlot 0.04 : Hedge DCA Master HighRisk x4 Live Account with Middle Risk and recovery from loss other EA :  https://www.mql5.com/en/signals/2289704 www.myfxbook. com/portfolio/hedge-dca-master/11230507 delete space before com The Key point: Use my custom free indicator, you can download here  and place it under folder mql4/Indicators Us
FREE
Tagesspanne
1374.611 1407.841
Jahresspanne
886.431 1482.041
Vorheriger Schlusskurs
1383.320
Eröffnung
1378.100
Bid
1407.421
Ask
1407.451
Tief
1374.611
Hoch
1407.841
Volumen
43.773 K
Tagesänderung
1.74%
Monatsänderung
4.01%
6-Monatsänderung
42.49%
Jahresänderung
43.64%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K