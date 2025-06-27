Währungen / XPTUSD
XPTUSD: Platinum vs US Dollar
1407.421 USD 24.101 (1.74%)
Sektor: Rohstoffe Gewinnwährung: US Dollar
Der Preis von XPTUSD hat sich heute um 1.74% geändert. Im Laufe des Tages wurde er vom Tief bei1374.611 USD bis zum Hoch von 1407.841 USD gehandelt.
Verfolgen Sie die Dynamik von Platinum vs US Dollar. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf die Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Platinum-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Preistrends und -dynamiken nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
XPTUSD News
- Gold prices head for fifth weekly gain after Fed rate cut
- Gold prices slip from record levels as dollar rebounds after Fed cut
- Gold prices tick down from record highs ahead of Fed decision
- These amateur traders won big as metals prices boomed in 2025. Here’s how they did it.
- WPIC sieht den Platinmarkt weiterhin als deutlich unterversorgt an – Commerzbank
- WPIC continues to see Platinum market as significantly undersupplied – Commerzbank
- Gold prices up near record highs, set for 4th weekly gain on Fed cut bets
- Gold prices hold near peaks on rate cut hopes; US CPI looms
- Opinion: Jerome Powell — don’t cut rates!
- Opinion: Protect your money from the turmoil at the Federal Reserve
- Gold prices steady above $3,400/oz on rate cut bets; PCE data awaited
- How to Choose a Gold IRA Custodian
- Gold prices edge up amid Fed rate cut hopes; US-Russia talks awaited
- Platinum Crunch Comes to a Head as US and China Snap Up Metal
- Here’s the main reason gold has lost luster after reaching a record high
- Weekly Forex Forecast - July 27th - August 01th (Charts)
- Upward revision of price forecasts for Silver, Platinum, and Palladium – Commerzbank
- Contradictory signals on the Platinum market – Commerzbank
- Ethereum Overtakes Leading Global Financial Institutions As Market Cap Skyrockets
- Weekly Forex Forecast - July 20th - July 26th (Charts)
- Producer of Platinum metals with new forecasts for Platinum and Palladium – Commerzbank
- After platinum’s stunning 28% June surge, this chart hints at what could happen next
- These precious metals can tell you if stocks will rise or fall. Here’s what they’re saying now.
- Platinum continues to catch up with Gold – Commerzbank
Handelsanwendungen für XPTUSD
Telegram to mt5 signal copier
Chukwuemeka Kingsley Anyanwu
Spack Copier kopiert Signal von Ihrem Lieblings-Telegram-Kanal und öffnet den Handel automatisch auf MT5 ohne Admin-Rechte! {LESEN: Wie man Trades von jedem Kanal ohne Adminrechte kopiert! - Vollständige Anleitung - Sonstiges - 25. Juli 2025 - Traders' Blogs } Erhalten Sie Handelssignale auf Telegram und wünschen Sie sich, dass diese automatisch im MetaTrader T5) ausgeführt werden können? Telegram to MT5 Signal Copier ist eine leistungsstarke Brücke zwischen Ihren Telegram-Signalkanälen und
Hedge DCA Master MT5
Benny Subarja
Eilig erworbener Reichtum wird schwinden, aber wer nach und nach sammelt, wird ihn vermehren. Dieser Experte verwendet DCA und Hedging Strategie. Live-Konto mit Startlot 0.04 : Hedge DCA Master HighRisk x4 Live-Konto mit mittlerem Risiko und Rückgewinnung von Verlusten anderer EA : https://www.mql5.com/en/signals/2289704 www.myfxbook. com/portfolio/hedge-dca-master/11230507 Leerzeichen vor com löschen Ich schneide den Verlust und ändern Sie die Demo zu Gold m15, weil mehr passiert auf Gold
FREE
Quantum Forex EA
Vladimir Shumikhin
Quantum Forex EA – Multiindikatoren-Handelssystem Beschreibung Quantum Forex EA ist ein professioneller Handelsroboter für MetaTrader 5, der eine Kombination aus vier beliebten technischen Indikatoren nutzt, um Handelsentscheidungen zu treffen. Der Expert Advisor (EA) wurde für den automatisierten Handel auf den Finanzmärkten entwickelt, mit flexiblen Einstellungsmöglichkeiten und einem zuverlässigen Risikomanagementsystem. Hauptmerkmale Multiindikatoren-Handelssystem Moving Average (MA) – Ana
Rectangle line Trade Execution Assistant
Rechteckige Linie Trade Execution Assistant Rechtecklinie Handelsassistent EA Halb-automatischer Handelsassistent WICHTIG : Im Haupt-/Kaufprogramm kann der Benutzer auf die Rechtecklinie klicken und sie mit einem Doppelklick auf dem Chart verschieben/ziehen. Bitte beachten Sie, dass diese Option in der Demoversion nicht zur Verfügung steht, da aufgrund einiger Einschränkungen des Strategy Testers einige objektbezogene Operationen im Strategy Tester nicht zur Verfügung stehen. Aber das wird Sie
Horizontal lines Trade Execution Assistant
Horizontal Line Trade Assistant EA Halb-automatischer Handelsassistent WICHTIG : Im Haupt-/Kaufprogramm kann der Benutzer auf die horizontale Linie klicken und sie durch Doppelklick auf Kaufen oder Verkaufen ändern und ziehen. Bitte beachten Sie, dass diese Option in der Demoversion nicht zur Verfügung steht, da aufgrund einiger Einschränkungen des Strategy Testers einige objektbezogene Operationen im Strategy Tester nicht zur Verfügung stehen. Dies hindert Sie jedoch nicht am Testen, legen Sie
Trend line Trade Execution Assistant
Trend Line Trade Assistant EA Halb-automatischer Handelsassistent WICHTIG : Im Haupt-/Kaufprogramm kann der Benutzer auf die Trendlinie klicken und sie durch einen Doppelklick auf Kaufen oder Verkaufen ändern und ziehen. Bitte beachten Sie, dass diese Option in der Demoversion nicht zur Verfügung steht, da aufgrund einiger Einschränkungen des Strategy Testers einige objektbezogene Operationen im Strategy Tester nicht zur Verfügung stehen. Dies hindert Sie jedoch nicht am Testen, legen Sie einfa
RSI crossmarket
Yoan, Sylvain Biesuz
5 (1)
Diversifizierung, um gut zu schlafen RSIcrossmarket ist ein EA, der sich an alle Märkte anpasst . Es gelingt, eine relativ niedrige Drawdown und realistische kohärente Gewinn mit Grundeinstellung, gut auf 36 Märkte zu halten . Entwickelt für den Zweck der langfristigen Portfolio-Management Die Strategie verwendet einen Martingale-Ansatz und Hedging , was dazu beiträgt, einen niedrigen Drawdown zu vermeiden. Wie bereits erwähnt, kann die Strategie aufgrund ihres relativ geringen durchschnitt
Hedge DCA Master
Benny Subarja
Wealth gained hastily will dwindle, but whoever gathers little by little will increase it. This Expert is using DCA and Hedging Strategy. Live Account with startlot 0.04 : Hedge DCA Master HighRisk x4 Live Account with Middle Risk and recovery from loss other EA : https://www.mql5.com/en/signals/2289704 www.myfxbook. com/portfolio/hedge-dca-master/11230507 delete space before com The Key point: Use my custom free indicator, you can download here and place it under folder mql4/Indicators Us
FREE
Tagesspanne
1374.611 1407.841
Jahresspanne
886.431 1482.041
- Vorheriger Schlusskurs
- 1383.320
- Eröffnung
- 1378.100
- Bid
- 1407.421
- Ask
- 1407.451
- Tief
- 1374.611
- Hoch
- 1407.841
- Volumen
- 43.773 K
- Tagesänderung
- 1.74%
- Monatsänderung
- 4.01%
- 6-Monatsänderung
- 42.49%
- Jahresänderung
- 43.64%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K