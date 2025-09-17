CotizacionesSecciones
Divisas / EURHUF
Volver a Divisas

EURHUF: Euro vs Forint

388.578 HUF 1.175 (0.30%)
Sector: Divisa Básica: Euro Divisa de beneficio: Forint

El tipo de cambio de EURHUF de hoy ha cambiado un -0.30%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 387.735 HUF por 1 EUR, mientras que el máximo ha alcanzado 390.772 HUF.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Euro vs forinto húngaro. Las cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios del mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Euro en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EURHUF News

Rango diario
387.735 390.772
Rango anual
387.735 416.702
Cierres anteriores
389.75 3
Open
389.14 8
Bid
388.57 8
Ask
388.60 8
Low
387.73 5
High
390.77 2
Volumen
23.808 K
Cambio diario
-0.30%
Cambio mensual
-1.92%
Cambio a 6 meses
-3.50%
Cambio anual
-2.20%
18 septiembre, jueves
07:10
EUR
Discurso de Christine Lagarde, Presidenta del BCE
Act.
Pronós.
Prev.
08:00
EUR
Discurso de Sabine Mauderer, miembro de la Junta Ejecutiva del Bbk
Act.
Pronós.
Prev.
08:00
EUR
Discurso del Vicepresidente del ECB, Luis de Guindos
Act.
Pronós.
Prev.
09:45
EUR
Discurso de Isabel Schnabel, Miembro del Consejo Ejecutivo del BCE
Act.
Pronós.
Prev.
14:00
EUR
Discurso de Joachim Nagel, Presidente del Bbk
Act.
Pronós.
Prev.
16:30
EUR
Discurso de Sabine Mauderer, miembro de la Junta Ejecutiva del Bbk
Act.
Pronós.
Prev.