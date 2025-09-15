报价部分
货币 / EURHUF
EURHUF: Euro vs Forint

389.114 HUF 0.639 (0.16%)
版块: 货币 基础: Euro 盈利货币: Forint

今日EURHUF汇率已更改by -0.16%。当日，该货币每1EUR以低点388.437 HUF和高点389.444 HUF进行交易。

关注欧元vs匈牙利福林动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。历史图表显示了过去欧元价格的变化情况。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

日范围
388.437 389.444
年范围
387.944 416.702
前一天收盘价
389.75 3
开盘价
389.14 8
卖价
389.11 4
买价
389.14 4
最低价
388.43 7
最高价
389.44 4
交易量
1.662 K
日变化
-0.16%
月变化
-1.79%
6个月变化
-3.36%
年变化
-2.07%
17 九月, 星期三
07:30
EUR
ECB行长Lagarde讲话
实际值
预测值
前值
09:00
EUR
CPI 月率m/m
实际值
0.1%
预测值
0.2%
前值
0.2%
09:00
EUR
核心CPI年率 y/y
实际值
2.3%
预测值
2.3%
前值
2.3%
09:00
EUR
CPI 年率y/y
实际值
2.0%
预测值
2.1%
前值
2.1%
09:00
EUR
核心居民消费价格指数
实际值
122.82
预测值
前值
122.82
11:00
EUR
ECB行长Lagarde讲话
实际值
预测值
前值
17:00
EUR
Bbk行长Nagel讲话
实际值
预测值
前值