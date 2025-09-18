KurseKategorien
EURHUF: Euro vs Forint

390.123 HUF 0.903 (0.23%)
Sektor: Währung Basis: Euro Gewinnwährung: Forint

Der Wechselkurs von EURHUF hat sich für heute um 0.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde die Währung mit einem Tief von 387.818 HUF und einem Hoch von 391.251 HUF pro 1 EUR gehandelt.

Verfolgen Sie die Euro vs Ungarischem Forint-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Euro-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
387.818 391.251
Jahresspanne
387.735 416.702
Vorheriger Schlusskurs
389.22 0
Eröffnung
388.58 3
Bid
390.12 3
Ask
390.15 3
Tief
387.81 8
Hoch
391.25 1
Volumen
48.047 K
Tagesänderung
0.23%
Monatsänderung
-1.53%
6-Monatsänderung
-3.11%
Jahresänderung
-1.81%
19 September, Freitag
09:00
EUR
EZB Präsident Lagarde spricht
Akt
Erw
Vorh
09:30
EUR
Das EZB-Aufsichtsratsmitglied Tuominen spricht
Akt
Erw
Vorh
19:30
EUR
CFTC EUR, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
117.8 K
Erw
Vorh
125.7 K