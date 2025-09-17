CotaçõesSeções
Moedas / EURHUF
EURHUF: Euro vs Forint

388.448 HUF 0.772 (0.20%)
Setor: Moeda Base: Euro Moeda de lucro: Forint

A taxa do EURHUF para hoje mudou para -0.20%. Paralelamente, o preço mínimo no mercado atingiu 388.448 HUF para 1 EUR e o máximo foi 388.782 HUF.

Veja a dinâmica do par de moedas Euro vs florim húngaro. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. O gráfico histórico mostra como o preço do Euro mudou no passado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

EURHUF Notícias

Faixa diária
388.448 388.782
Faixa anual
387.735 416.702
Fechamento anterior
389.22 0
Open
388.58 3
Bid
388.44 8
Ask
388.47 8
Low
388.44 8
High
388.78 2
Volume
76
Mudança diária
-0.20%
Mudança mensal
-1.95%
Mudança de 6 meses
-3.53%
Mudança anual
-2.24%
18 setembro, quinta-feira
07:10
EUR
Discurso de Lagarde, Presidente do BCE
Atu.
Projeç.
Prév.
08:00
EUR
Discurso de Mauderer, Membro do Conselho Executivo do BBk
Atu.
Projeç.
Prév.
08:00
EUR
Discurso de Luis de Guindos, Vice-presidente do BCE
Atu.
Projeç.
Prév.
09:45
EUR
Discurso de Schnabel , Membro da Comissão Executiva do BCE
Atu.
Projeç.
Prév.
14:00
EUR
Discurso de Nagel, Vice-presidente do BBk
Atu.
Projeç.
Prév.
16:30
EUR
Discurso de Mauderer, Membro do Conselho Executivo do BBk
Atu.
Projeç.
Prév.